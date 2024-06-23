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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Минэнерго рассказали, почему увеличили время применения графиков

В Минэнерго рассказали, почему увеличили время применения графиков

Киев  •  УНН

23 июня 2024, 09:57  •  3971 просмотра

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Из-за погодных условий, снижения выработки электроэнергии на солнечных электростанциях и последствий ночного вражеского нападения более 500 населенных пунктов в Украине пострадали от перебоев в подаче электроэнергии, что требовало длительных ограничений электроснабжения и графиков отключения.

Из-за погодных условий и последствий ночной вражеской атаки, более 500 населенных пунктов в Украине подверглись отключениям электроснабжения. Непредсказуемость погоды привела к изменениям в графиках отключения электроэнергии, в частности, из-за снижения выработки электроэнергии солнечными станциями. Об этом сообщили в Минэнерго, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что в результате неблагоприятных погодных условий более 500 населенных пунктов остались без электроснабжения. В связи с облачной погодой и увеличением потребления электроэнергии, планируется продление срока ограничений электроснабжения.

Накануне из-за масштабных атак России на инфраструктурные объекты в Украине были введены сетевые ограничения. Это заставило продлить действие графиков отключений электричества, а также ввести ограничения для избежания перегрузки сетей, в частности путем снижения нагрузки на объекты возобновляемых источников энергии.

Из-за ограниченной возможности транспортировки электроэнергии в центральные и восточные регионы, излишки электроэнергии было отправлено в Польшу.

Сегодня почасовые отключения, которые должны были произойти с 19:00 до 23:00, начнутся в 11:00 из-за уменьшения производства электроэнергии солнечными электростанциями из-за облачной погоды.

Обращаем внимание, что причиной отключений являются атаки на энергетическую инфраструктуру, поэтому призываем потребителей быть экономными с электроэнергией

- говорится в сообщении.

На утро из-за грозы отключения затронули более 500 населенных пунктов. Во Львовской области и Черновицкой области из-за погодных условий были отключены воздушные линии и подстанции, но затем потребителям возобновили поставки.

Вследствие грозы также выключилась высоковольтная линия на западе страны, что повлекло перегрузку и кратковременное отключение потребителей.

В Донецкой области дважды отключалась линия во время обстрелов, что привело к обесточиванию подстанции и двух шахт.

В Киевской области произошло короткое замыкание на линии, пролегающей через территорию Беларуси, которое было быстро устранить.

Добавим

Во время воздушной тревоги в Киеве у работника энергетического предприятия в укрытии констатировали смерть. А в одном из населенных пунктов Ивано-Франковской области возле опоры воздушной линии обнаружен оборванный провод и тело местной жительницы.

Напомним

Согласно инструкциям "Укрэнерго", ДТЭК объявил, что стабилизационные отключения электроэнергии начнутся сегодня раньше, с графиками, действующими с 11:00 до 23:00.

​​У энергетика, которого россияне вчера убили на Запорожье, остался 9-летний сын23 июня 2024, 07:58 • 26778 просмотров

Ирина Колесник

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