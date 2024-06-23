В Міненерго розповіли, чому збільшили час застосування графіків

Через погодні умови та наслідки нічної ворожої атаки, понад 500 населених пунктів в Україні зазнали відключень електропостачання. Непередбачуваність погоди спричинила зміни у графіках відключення, зокрема через зменшення виробництва електроенергії сонячними станціями. Про це повідомили у Міненерго, пише УНН.

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Повідомляється, що внаслідок несприятливих погодних умов понад 500 населених пунктів залишилися без електропостачання. У зв’язку з хмарною погодою та збільшенням споживання електроенергії, планується продовження терміну обмежень електропостачання.

Напередодні через масштабні атаки росії на інфраструктурні об'єкти в Україні були запроваджені мережеві обмеження. Це змусило продовжити дію графіків відключень електрики, а також запровадити обмеження для уникнення перевантаження мереж, зокрема шляхом зниження навантаження на об'єкти відновлюваних джерел енергії.

Через обмежену можливість транспортування електроенергії до центральних та східних регіонів, надлишки електроенергії було відправлено до Польщі.

Сьогодні погодинні відключення, які мали відбутися з 19:00 до 23:00, розпочнуться о 11:00 через зменшення виробництва електроенергії сонячними електростанціями через хмарну погоду.

Звертаємо увагу, що причиною відключень є атаки на енергетичну інфраструктуру, тому закликаємо споживачів бути економними з електроенергією - йдеться в повідомленні.

На ранок через грозу відключення торкнулися більше ніж 500 населених пунктів. У Львівській області та Чернівецькій області через погодні умови були вимкнені повітряні лінії та підстанції, але потім споживачам відновили постачання.

Внаслідок грози також вимкнулася високовольтна лінія на заході країни, що спричинило перевантаження і короткочасне відключення споживачів.

У Донецькій області двічі відключалася лінія під час обстрілів, що призвело до знеструмлення підстанції і двох шахт.

В Київській області сталося коротке замикання на лінії, що пролягає через територію Білорусі, яке було швидко усунуто.

Додамо

Під час повітряної тривоги в Києві у працівника енергетичного підприємства в укритті констатували смерть. А в одному з населених пунктів Івано-Франківської області біля опори повітряної лінії виявлено обірваний провід та тіло місцевої мешканки.

Нагадаємо

Відповідно до інструкцій "Укренерго", ДТЕК оголосив, що стабілізаційні відключення електроенергії почнуться сьогодні раніше, з графіками, що діють з 11:00 до 23:00.

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