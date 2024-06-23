В енергетика, якого росіяни вчора вбили на Запоріжжі, лишився 9-річний син
Київ • УНН
Інженер-енергетик Денис Новіков загинув в результаті російського обстрілу на Запоріжжі.
В результаті російського масованого обстрілу енергетичних об'єктів 22 червня загинув диспетчер підстанції на Запоріжжі Денис Новіков. Про це повідомили в "Укренерго", передає УНН.
У нас, в "Укренерго", - велике горе. Вчора, 22 червня, російська ракета вбила диспетчера нашої підстанції в південному регіоні
Зазначається, що в енергетику Денис Новіков прийшов у 18 років. Наступні 20 років працював на нашій підстанції.
Пройшовши шлях від слюсаря до диспетчера, Денис був професійним енергетиком. Вмів і гайки крутити, і роботою підстанції керувати
Вони згадують Дениса як спокійну, чуйну, добру людину, яка нікого не полишала в біді.
У Дениса залишилась родина: дружина і 9-річний син. Компанія надасть всю необхідну підтримку і допомогу та висловлює співчуття рідним, близьким та колегам загиблого.
Нагадаємо
Вчора російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на енергетичні об’єкти, яко призвели до пошкодження обладнання. Два енергетика були госпіталізовані, один з них помер у лікарні.
На Донеччині бригада енергетиків потрапила під обстріл, є поранений20.06.24, 16:01 • 15743 перегляди