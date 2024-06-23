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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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The Guardian

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На Запоріжжі помер енергетик, який напередодні був поранений під час російського ракетного удару

Київ • УНН

 • 36151 перегляди

Енергетик помер у лікарні після поранення в результаті російського ракетного удару по енергетичному об'єкту в Запорізькій області.

На Запоріжжі помер енергетик, який напередодні був поранений під час російського ракетного удару

У Запорізькій області в лікарні помер енергетик, який зазнав поранення внаслідок ракетного обстрілу напередодні. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

У лікарні помер енергетик, поранений напередодні внаслідок ракетного удару росіян по енергетичному обʼєкту у Запорізькому районі

- написав Федоров.

Він також повідомив, що впродовж доби окупанти 522 рази атакували 9 населених пунктів Запорізької області. Надійшло 5 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Зокрема, війська рф здійснили 6 авіаційних ударів по Новомиколаївці, Новоіванівці, Кам’янському.

185 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.

А також здійснили 28 обстрілів з РСЗВ по Малій Токмачці, Новоандріївки та Роботиному. Ще 303 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

Нагадаємо

Вчора російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на енергетичні об’єкти, яко призвели до пошкодження обладнання. Два енергетика були госпіталізовані.

російські удари по енергетичним об'єктам: В Укренерго уточнили деталі нічної атаки22.06.24, 07:35 • 33001 перегляд

Анастасія Рябоконь

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