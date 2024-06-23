На Запоріжжі помер енергетик, який напередодні був поранений під час російського ракетного удару
Київ • УНН
Енергетик помер у лікарні після поранення в результаті російського ракетного удару по енергетичному об'єкту в Запорізькій області.
У Запорізькій області в лікарні помер енергетик, який зазнав поранення внаслідок ракетного обстрілу напередодні. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
У лікарні помер енергетик, поранений напередодні внаслідок ракетного удару росіян по енергетичному обʼєкту у Запорізькому районі
Він також повідомив, що впродовж доби окупанти 522 рази атакували 9 населених пунктів Запорізької області. Надійшло 5 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.
Зокрема, війська рф здійснили 6 авіаційних ударів по Новомиколаївці, Новоіванівці, Кам’янському.
185 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Новоандріївку.
А також здійснили 28 обстрілів з РСЗВ по Малій Токмачці, Новоандріївки та Роботиному. Ще 303 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.
Нагадаємо
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російські удари по енергетичним об'єктам: В Укренерго уточнили деталі нічної атаки22.06.24, 07:35 • 33001 перегляд