В Запорожской области в больнице скончался энергетик, который получил ранение в результате ракетного обстрела накануне. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

В больнице скончался энергетик, раненный накануне в результате ракетного удара россиян по энергетическому объекту в Запорожском районе - написал Федоров.

Он также сообщил, что в течение суток оккупанты 522 раза атаковали 9 населенных пунктов Запорожской области. Поступило 5 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

В частности, войска рф совершили 6 авиационных ударов по Новониколаевке, Новоивановке, Каменскому.

185 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.

А также совершили 28 обстрелов из РСЗО по Малой Токмачке, Новоандреевке и Работиному. Еще 303 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работиного, Левадного и Малиновки.

Напомним

Вчера российские войска предприняли массированную комбинированную атаку на энергетические объекты, которая привела к повреждению оборудования. Два энергетика были госпитализированы.

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