Киев • УНН
Энергетик скончался в больнице после ранения в результате российского ракетного удара по энергетическому объекту в Запорожской области.
В Запорожской области в больнице скончался энергетик, который получил ранение в результате ракетного обстрела накануне. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
В больнице скончался энергетик, раненный накануне в результате ракетного удара россиян по энергетическому объекту в Запорожском районе
Он также сообщил, что в течение суток оккупанты 522 раза атаковали 9 населенных пунктов Запорожской области. Поступило 5 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
В частности, войска рф совершили 6 авиационных ударов по Новониколаевке, Новоивановке, Каменскому.
185 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, малую Токмачку, Малиновку и Новоандреевку.
А также совершили 28 обстрелов из РСЗО по Малой Токмачке, Новоандреевке и Работиному. Еще 303 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работиного, Левадного и Малиновки.
Напомним
Вчера российские войска предприняли массированную комбинированную атаку на энергетические объекты, которая привела к повреждению оборудования. Два энергетика были госпитализированы.
российские удары по энергетическим объектам: в Укрэнерго уточнили детали ночной атаки22 июня 2024, 04:35 • 30833 просмотра