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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 4754 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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На Донеччині бригада енергетиків потрапила під обстріл, є поранений

Київ • УНН

 • 15743 перегляди

33-річний майстер був поранений, коли бригада енергетиків потрапила під обстріл під час робіт на лінії електропередачі в Донецькій області.

На Донеччині бригада енергетиків потрапила під обстріл, є поранений

Бригада енергетиків потрапила під обстріл у Донецькій області, 33-річний майстер отримав поранення, передає УНН із посиланням на Міненерго.

У Донецькій області під час виконання робіт на одній із ліній електропередачі потрапила під обстріл бригада енергетиків. Один з них – 33-річний майстер – отримав поранення. Його доставлено до лікарні м. Костянтинівка, лікарі надають необхідну допомогу 

- повідомили у відомстві.

Нагадаємо, 20 червня ворог вкотре завдав масованого удару по українській енергоінфраструктурі. Під час обстрілів на двох об’єктах дістали поранень 7 енергетиків.

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