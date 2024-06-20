На Донеччині бригада енергетиків потрапила під обстріл, є поранений
Київ • УНН
33-річний майстер був поранений, коли бригада енергетиків потрапила під обстріл під час робіт на лінії електропередачі в Донецькій області.
Бригада енергетиків потрапила під обстріл у Донецькій області, 33-річний майстер отримав поранення, передає УНН із посиланням на Міненерго.
У Донецькій області під час виконання робіт на одній із ліній електропередачі потрапила під обстріл бригада енергетиків. Один з них – 33-річний майстер – отримав поранення. Його доставлено до лікарні м. Костянтинівка, лікарі надають необхідну допомогу
Нагадаємо, 20 червня ворог вкотре завдав масованого удару по українській енергоінфраструктурі. Під час обстрілів на двох об’єктах дістали поранень 7 енергетиків.