Бригада энергетиков попала под обстрел в Донецкой области, 33-летний мастер получил ранения, передает УНН со ссылкой на Минэнерго.

В Донецкой области во время выполнения работ на одной из линий электропередачи попала под обстрел бригада энергетиков. Один из них – 33-летний мастер-получил ранения. Он доставлен в больницу г. Константиновка, врачи оказывают необходимую помощь - сообщили в ведомстве.

Напомним, 20 июня враг в очередной раз нанес массированный удар по украинской энерго инфраструктуре. Во время обстрелов на двух объектах получили ранения 7 энергетиков.