В результате российского массированного обстрела энергетических объектов 22 июня погиб диспетчер подстанции на Запорожье Денис Новиков. Об этом сообщили в "Укрэнерго", передает УНН.

У нас, в" Укрэнерго", - большое горе. Вчера, 22 июня, российская ракета убила диспетчера нашей подстанции в южном регионе - говорится в сообщении.

Отмечается, что в энергетику Денис Новиков пришел в 18 лет. Следующие 20 лет работал на нашей подстанции.

Пройдя путь от слесаря до диспетчера, Денис был профессиональным энергетиком. Умел и гайки крутить, и работой подстанции управлять - рассказывают его коллеги.

Они вспоминают Дениса как спокойного, отзывчивого, доброго человека, который никого не оставлял в беде.

У Дениса осталась семья: жена и 9-летний сын. Компания окажет всю необходимую поддержку и помощь и выражает соболезнования родным, близким и коллегам погибшего.

Напомним

Вчера русские войска предприняли массированную комбинированную атаку на энергетические объекты, которая привела к повреждению оборудования. Два энергетика были госпитализированы, один из них умер в больнице.

В Донецкой области бригада энергетиков попала под обстрел, есть раненый