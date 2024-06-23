Сьогодні стабілізаційні відключення почнуться раніше – ДТЕК
Київ • УНН
Відповідно до інструкцій "Укренерго", ДТЕК оголосив, що стабілізаційні відключення електроенергії почнуться сьогодні раніше, з графіками, що діють з 11:00 до 23:00.
Сьогодні світло відключатимуть раніше, графіки діятимуть з 11:00 до 23:00. Про це повідомили у ДТЕК, пише УНН.
"Сьогодні стабілізаційні відключення почнуться раніше. За вказівкою Укренерго графіки діятимуть з 11:00 і до 23:00", - пише ДТЕК.
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