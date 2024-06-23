Сегодня свет будут отключать раньше, графики будут действовать с 11: 00 до 23: 00. Об этом сообщили в ДТЭК, пишет УНН.

"Сегодня стабилизационные отключения начнутся раньше. По указанию Укрэнерго графики будут действовать с 11: 00 и до 23: 00", - пишет ДТЭК.

Напомним

Из-за перебоев в подаче электроэнергии и перебоев с водоснабжением, вызванных атаками на энергетический сектор Украины, существует критический риск вспышек инфекционных заболеваний, таких как вирусный гепатит А, гастроэнтероколит и, возможно, холера, предупреждает министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

На Запорожье скончался энергетик, который накануне был ранен во время российского ракетного удара