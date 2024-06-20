Через відключення світла може зрости кількість захворювань на вірусний гепатит А

МОЗ наголошує про критичну ситуацію з енергоживленням, яке може призвести до спалахів інфекційних хвороб. Центри контролю профілактики та комунальні служби працюють в інтенсивному режимі для запобігання поширенню інфекцій. Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв’ю ВВС, пише УНН.

Зараз ситуація не менш критична, ніж тоді, коли підірвали дамбу (Каховської ГЕС - ред.). Чому? Тому що є відключення енергоживлення, атаки на енергетику. І коли відключають електрику, часто зупиняється водопостачання. Зупинка водопостачання на тривалий термін, потім запуск може призводити до того, що водний шлях передачі інфекційних проб може вийти на перше місце. Ми вже фіксували в минулому році, й в цьому були спалахи вірусного гепатиту А, який пов'язаний з водою,

Він наголошує, що центри контролю профілактики, комунальні служби працюють в інтенсивному режимі, щоб запобігати поширенню інфекції.

Ляшко закликає не нехтувати вакцинацією під час війни. Він наголошує на важливості звернутися до свого сімейного лікаря, щоб зробити всі пропущені щеплення. Особливо зараз, коли ми перебуваємо в епідемічному сезоні.

Посилили епідмоніторинг, виявляємо всі випадки проносів, інших речей, дивимося, які симптоми. Маємо певні тест-системи для того, щоб досліджувати і не пропустити випадки. Загрожують ті інфекційні хвороби, які можуть передаватися при недотриманні банальних норм гігієни. Коли не помили фрукти, не помили руки, не помили ще щось. Це гепатити, і та ж сама холера. Це ботулізм – немає електрики, виникають порушення умов зберігання. Це все може призводити до появи інфекційних захворювань або харчових отруєнь,