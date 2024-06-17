У травні в Україні в 16 людей діагностували ботулізм - МОЗ
Київ • УНН
У травні 16 людей в Україні були госпіталізовані з ботулізмом, спричиненим вживанням домашніх продуктів, таких як паштети, в'ялена риба та м'ясо. 14 пацієнтів отримали лікування антиботуліністичною сироваткою.
Протягом травня в Україні 16 людей госпіталізували до лікарні з діагнозом - ботулізм. Про це заявили у Міністерство охорони здоров'я, передає УНН.
Деталі
Випадки ботулізму зафіксовані у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Миколаївській, Черкаській, Чернівецькій областях та Києві.
Ймовірною причиною хвороби в усіх випадках стали продукти домашнього виробництва: домашні паштети, вʼялена риба та мʼясо. Захворілі отримали необхідну медичну допомогу, 14-м пацієнтам було введено протиботулічну сироватку. Наразі нею забезпечені усі області
У відомстві наголошують, що токсин, який викликає ботулізм, не можна визначити за кольором або смаком, адже зазвичай консерви та інші продукти, в яких є збудник ботулізму, не змінюють зовнішнього вигляду.
Окрім того, пакування у вакуум риби чи копченого м’яса не гарантує їхньої безпеки.
Важливо, підкреслюють в міністерстві, вживати у їжу тільки сертифіковану продукцію, виготовлену згідно з санітарними вимогами. Зберігати чи перевозити ковбаси, шинку, вуджену рибу тощо треба лише в холодильнику.
Доповнення
Також у МОЗ розповіли про ознаки захворювання на ботулізм. Через 12-36 годин після потрапляння токсину в організм людини виникають такі симптоми:
- м’язова слабкість (важко рухатися, говорити, дихати),
- сильно виражена сухість у роті,
- нечіткий зір (немов «сітка» або «туман» перед очима) та/або виражене двоїння предметів.
У разі підозри на ботулізм – негайно звертайтеся до лікаря
Довідково
Ботулізм — це важке харчове отруєння, яке може закінчитися смертю. Викликає захворювання токсин, який продукується бактерією Clostridium botulinum в м’ясних, рибних, грибних чи овочевих консервах, виготовлених в домашніх умовах, в’яленому м’ясі чи рибі, у будь-яких виробах з м’яса (ковбаси, шинки) тощо.
В МОЗ дали поради, як уберегти себе від отруєнь в умовах спеки й "блекауту"06.06.24, 18:12 • 118208 переглядiв