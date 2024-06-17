В мае 16 человек в Украине были госпитализированы с ботулизмом, вызванным употреблением домашних продуктов, таких как паштеты, вяленая рыба и мясо. 14 пациентов получили лечение антиботулинистической сывороткой.
В течение мая в Украине 16 человек госпитализировали в больницу с диагнозом - ботулизм. Об этом заявили в Минздраве, передает УНН.
Детали
Случаи ботулизма зафиксированы в Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Черкасской, Черновицкой областях и Киеве.
Вероятной причиной болезни во всех случаях стали продукты домашнего производства: домашние паштеты, вяленая рыба и мясо. Заболевшие получили необходимую медицинскую помощь, 14-м пациентам была введена противоботулиническая сыворотка. Сейчас ею обеспечены все области
В ведомстве отмечают, что токсин, который вызывает ботулизм, нельзя определить по цвету или вкусу, ведь обычно консервы и другие продукты, в которых есть возбудитель ботулизма, не меняют внешнего вида.
Кроме того, упаковка в вакуум рыбы или копченого мяса не гарантирует их безопасности.
Важно, подчеркивают в министерстве, употреблять в пищу только сертифицированную продукцию, изготовленную в соответствии с санитарными требованиями. Хранить или перевозить колбасы, ветчину, вяленую рыбу и т.д. надо только в холодильнике.
Дополнение
Также в Минздраве рассказали о признаках заболевания ботулизмом. Через 12-36 часов после попадания токсина в организм человека возникают следующие симптомы:
В случае подозрения на ботулизм - немедленно обращайтесь к врачу
Справочно
Ботулизм - это тяжелое пищевое отравление, которое может закончиться смертью. Вызывает заболевание токсин, который продуцируется бактерией Clostridium botulinum в мясных, рыбных, грибных или овощных консервах, изготовленных в домашних условиях, вяленом мясе или рыбе, в любых изделиях из мяса (колбасы, ветчины) и т.д.
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"6 июня 2024, 15:12 • 114503 просмотра