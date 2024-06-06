ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
tsentri-po-kontrolyu-i-profilaktike-zabolevaniiЦентры по контролю и профилактике заболеваний
ukrainaУкраина
Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
  •  5947 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

Эксклюзив
Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию
  •  64785 просмотра

Из могилы самого молодого защитника "Азовстали" украли игрушку: полиция выясняет ситуацию

Эксклюзив
У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт
  •  68122 просмотра

У жены одесского бизнесмена Сергея Грозы, вероятно, до сих пор есть российский паспорт

Эксклюзив
Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник
  •  100693 просмотра

Гетманцев в соцсети издевается над судьей и призывает к этому других, что недопустимо для депутата - правозащитник

Эксклюзив
СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности
  •  94744 просмотра

СБУ должна ввести санкции в отношении компаний Грозы и Науменко, которые сотрудничают с подсанкционными предприятиями – член комитета по нацбезопасности

Эксклюзив
Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист
  •  85746 просмотра

Чиновники Нацбанка, которые приняли решение о незаконной ликвидации "Конкорда" должны нести ответственность - юрист

Эксклюзив
Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин
  •  65313 просмотра

Последствия подрыва россиянами Каховской ГЭС мы будем чувствовать еще долгое время - Александр Рувин

Эксклюзив
"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе
  •  84453 просмотра

"Этот день вошел в историю": "ОПЗ" о перестройке своей работы для участия в зерновой инициативе

Эксклюзив
Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт
  •  85098 просмотра

Отсутствие министра агрополитики играет на руку полякам в блокаде границ - эксперт

Эксклюзив
В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"
5 июня 2024, 12:42  •  120229 просмотра

В Минприроды отреагировали на массовое браконьерство в нацпарке "Тузловские лиманы"

Новости по теме
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"
Эксклюзив

  •  4659 просмотра
В Украине завершилась посевная: засеяно почти 13 млн га яровых культур

В Украине завершилась посевная: засеяно почти 13 млн га яровых культур

  •  2203 просмотра
россия незаконно заключила в тюрьму 16 журналистов из оккупированного Крыма

россия незаконно заключила в тюрьму 16 журналистов из оккупированного Крыма

  •  2989 просмотра
Минфин работает над урегулированием законодательства с нормами ЕС: новые реформы финансовых и таможенных сфер

Минфин работает над урегулированием законодательства с нормами ЕС: новые реформы финансовых и таможенных сфер

  •  2730 просмотра
​SpaceX впервые вернула на Землю ракету-гигант Super Heavy

​SpaceX впервые вернула на Землю ракету-гигант Super Heavy

  •  2658 просмотра
Оккупанты начали готовить "судебных приставов" в вымышленном "техническом университете”

Оккупанты начали готовить "судебных приставов" в вымышленном "техническом университете”

  •  3818 просмотра
Министр финансов встретился с президентом ЕБРР: обсуждали приоритеты деятельности банка в Украине

Министр финансов встретился с президентом ЕБРР: обсуждали приоритеты деятельности банка в Украине

  •  5964 просмотра
В Украине в мае зафиксировали 16 случаев нарушений свободы слова - ИМИ

В Украине в мае зафиксировали 16 случаев нарушений свободы слова - ИМИ

  •  6678 просмотра
ЕЦБ впервые за 5 лет снизил процентные ставки в еврозоне

ЕЦБ впервые за 5 лет снизил процентные ставки в еврозоне

  •  5855 просмотра
За любые пожары на НПЗ несет ответственность российская сторона - ГУР

За любые пожары на НПЗ несет ответственность российская сторона - ГУР

  •  7403 просмотра

Популярные

Битва за зерно: как государство борется с "черным" экспортом и какие схемы придумывают недобропорядочные дельцы

Битва за зерно: как государство борется с "черным" экспортом и какие схемы придумывают недобропорядочные дельцы

  •  110401 просмотра
Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области

Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области

  •  116987 просмотра
Один сценарий на все случаи: компания "Олсидз" не впервые сетует на блокировку своей работы

Один сценарий на все случаи: компания "Олсидз" не впервые сетует на блокировку своей работы

  •  124244 просмотра
Тонны масла и крендельки: на что тратит деньги государственное предприятие, имеющее налоговые долги

Тонны масла и крендельки: на что тратит деньги государственное предприятие, имеющее налоговые долги

  •  131718 просмотра
"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет

"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет

  •  141504 просмотра

Публикации

Битва за зерно: как государство борется с "черным" экспортом и какие схемы придумывают недобропорядочные дельцы

Битва за зерно: как государство борется с "черным" экспортом и какие схемы придумывают недобропорядочные дельцы

  •  110401 просмотра
Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области

Не дорогой единой: компания "Kernel" не впервые конфликтует с жителями Черниговской области

  •  116987 просмотра
Один сценарий на все случаи: компания "Олсидз" не впервые сетует на блокировку своей работы

Один сценарий на все случаи: компания "Олсидз" не впервые сетует на блокировку своей работы

  •  124244 просмотра
Тонны масла и крендельки: на что тратит деньги государственное предприятие, имеющее налоговые долги

Тонны масла и крендельки: на что тратит деньги государственное предприятие, имеющее налоговые долги

  •  131718 просмотра
"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет

"Шпионские игры": как один депутат закрытием своих деклараций подставил весь облсовет

  •  141504 просмотра

В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

Во время жары и отключения электроэнергии, чтобы избежать пищевых отравлений, тщательно готовьте пищу, особенно мясо, яйца и морепродукты, избегайте приготовления дополнительных блюд, не размораживайте продукты при комнатной температуре и используйте проверенную воду и свежие продукты.

Здоровье •   •  4659 просмотра
Эксклюзив
В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

В Украине завершилась посевная: засеяно почти 13 млн га яровых культур

По итогам весенней посевной на контролируемой Украиной территории засеяно 7,2 млн га масличных и почти 5,6 млн га зерновых и зернобобовых культур.

Экономика •   •  2203 просмотра
В Украине завершилась посевная: засеяно почти 13 млн га яровых культур

россия незаконно заключила в тюрьму 16 журналистов из оккупированного Крыма

россия незаконно заключила в тюрьму 16 журналистов, гражданских обозревателей и блогеров из оккупированного Крыма за освещение нарушений прав человека и свободы слова.

Общество •   •  2989 просмотра
россия незаконно заключила в тюрьму 16 журналистов из оккупированного Крыма

Минфин работает над урегулированием законодательства с нормами ЕС: новые реформы финансовых и таможенных сфер

Министерстве финансов Украины активно регулирует законодательство Украины к стандартам ЕС, чтобы ускорить процесс вступления страны в Европейский Союз.

Экономика •   •  2730 просмотра
Минфин работает над урегулированием законодательства с нормами ЕС: новые реформы финансовых и таможенных сфер

​SpaceX впервые вернула на Землю ракету-гигант Super Heavy

SpaceX запустила ракету Starship и впервые вернула ее, совершив контролируемое падение в океан.

Новости Мира •   •  2658 просмотра
​SpaceX впервые вернула на Землю ракету-гигант Super Heavy

Оккупанты начали готовить "судебных приставов" в вымышленном "техническом университете”

Российские оккупанты на Херсонщине готовят "судебных приставов" для применения своих репрессивных мер. Набор стартует в июне и уже сразу “студенты” пойдут на практику.

Война •   •  3818 просмотра
Оккупанты начали готовить "судебных приставов" в вымышленном "техническом университете”

Министр финансов встретился с президентом ЕБРР: обсуждали приоритеты деятельности банка в Украине

Министр финансов Украины встретился с президентом ЕБРР, чтобы обсудить приоритеты банка в Украине, в частности в сферах энергетики, инфраструктуры и муниципального управления, а также планы дальнейшего сотрудничества.

Экономика •   •  5964 просмотра
Министр финансов встретился с президентом ЕБРР: обсуждали приоритеты деятельности банка в Украине

В Украине в мае зафиксировали 16 случаев нарушений свободы слова - ИМИ

По данным ИМИ, среди российских преступлений – 11 случаев – похищения, обстрелы телебашен и кибератаки.

Общество •   •  6678 просмотра
В Украине в мае зафиксировали 16 случаев нарушений свободы слова - ИМИ

ЕЦБ впервые за 5 лет снизил процентные ставки в еврозоне

Европейский центральный банк снизил процентные ставки впервые почти за пять лет, снизив базовую ставку с 4% до 3,75% для 20 стран еврозоны, следуя примеру Банка Канады и опережая ФРС США и Банк Англии.

Экономика •   •  5855 просмотра
ЕЦБ впервые за 5 лет снизил процентные ставки в еврозоне

За любые пожары на НПЗ несет ответственность российская сторона - ГУР

российская сторона несет ответственность за любые пожары на нефтеперерабатывающих заводах рф в связи с ее полномасштабной войной против Украины, что делает военные объекты и объекты двойного назначения законными целями для Сил обороны Украины.

Война •   •  7403 просмотра
За любые пожары на НПЗ несет ответственность российская сторона - ГУР