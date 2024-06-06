В Минздраве дали советы, как уберечь себя от отравлений в условиях жары и "блэкаута"

Для того, чтобы обезопасить себя от отравления продуктами во время жары и отключений света нужно, в частности тщательно прожаривать или проваривать продукты, особенно мясо, яйца и морепродукты, не готовить блюда с запасом и не размораживать продукты при комнатной температуре. Такие советы предоставил журналисту УНН главный государственный санитарный врач Киева - генеральный директор ГУ "Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины".

Так, по его словам, для безопасного употребления пищи в условиях жары и отключений света нужно поддерживать чистоту:

мойте руки перед тем, как выбрать продукты или приготовить еду. В случае отсутствия воды при выключении света в вашем доме можно воспользоваться спиртосодержащими санитайзерами для рук, хорошо знакомы нам еще во времена пандемии COVID-19, мойте руки после посещения туалета или, при отсутствии воды воспользуйтесь влажными салфетками и спиртосодержащими санитайзерами для рук;

вымойте и продезинфицируйте все поверхности и кухонные принадлежности, которые вы используете для приготовления пищи;



защищайте кухню и продукты от насекомых, грызунов и других животных.



Также рекомендует отделять сырую пищу от готовой:

отделяйте сырое мясо и морепродукты от других пищевых продуктов;

для обработки сырых продуктов пользуйтесь отдельными кухонными принадлежностями, в частности ножами и разделочными досками;



храните продукты в закрытой посуде, чтобы избежать контакта между сырыми и готовыми продуктами.



Тщательно готовьте еду:

тщательно прожаривайте или проваривайте продукты, особенно мясо, яйца и морепродукты;

для приготовления блюд лучше использовать масло, а не сливочное масло. Сами блюда нужно делать как можно проще, с минимальным количеством инградиентов. Лучше всего хранятся хорошо вываренные или протушенные крупы и мясо. Также можно запечь буженину, которая будет храниться вследствие наличия в составе соли как консерванта. Продукты длительного хранения можно размещать в судках для однократного приема пищи



доводите блюда до кипения, чтобы они готовились не менее 70 °C;



сок мяса или птицы во время приготовления должен быть прозрачным, а не розовым;



тщательно подогревайте приготовленную пищу.



Также среди советов, как хранить пищу при безопасной температуре:

не готовьте блюда с запасом, блюда, которые приготовили желательно употреблять сразу (не оставляйте приготовленную пищу при комнатной температуре более чем на 2 часа);

храните приготовленные блюда горячими (60 °С) вплоть до подачи к столу;



не размораживайте продукты при комнатной температуре;



при отключении электроэнергии, держите дверцы холодильника и морозильной камеры закрытыми, ведь в таком случае продукты остаются безопасными до 4 часов в холодильнике и до 48 часов – в полной морозилке (24 часов – в полупустой морозилке). В случае отсутствия электроэнергии в течение 4 часов и дольше, пищевые продукты лучше сгруппировать вместе в морозильной камере. В холодильнике должна быть температура +4°С или ниже, в морозильной камере-не выше -4 °С;



Не проверяйте еду на вкус. Если сомневаетесь в ее безопасности лучше выбросьте ее сразу. Также избавьтесь от продуктов, которые быстро портятся. Это относится к мясу, рыбе, нарезанным фруктам и овощам, яйцам, молочным продуктам и их остаткам, если они хранились более 4 часов без электричества или источника холода.



Продукты, температура которых не превышает +4°Сабо на которых хранятся ледяные кристаллы, можно безопасно повторно заморозить или приготовить.



Продукты из морозильных камер, которые разморозились, повторно замораживать запрещено! Продукт, который был разморожен, а затем снова заморожен, представляет потенциальную угрозу для организма: во время размораживания в нем могут размножаться патогенные бактерии. Это касается как овощей, фруктов, мяса, рыбы, так и мороженого.

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Кроме того, подчеркивает использование безопасной воды и свежих продуктов: