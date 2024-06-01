В Украине начался сезон холеры: Минздрав подготовил рекомендации, как избежать болезни

В Украине начался эпидемический сезон холеры. Это заболевание может быть опасным, особенно летом, поэтому Министерство здравоохранения подготовило ряд рекомендаций о том, как избежать заболевания холерой. Об этом пишет УНН со ссылкой на Минздрав.

Детали

1 июня в Украине начинается усиленный эпидемический надзор за холерой. непрерывный эпидемиологический надзор за холерой продолжается в течение года, но с 1 июня по 1 октября начинается усиленный эпидемический сезон наблюдения - заявили в министерстве.

Во избежание заболевания холерой в Минздраве советуют придерживаться простых правил. В частности:

Не покупайте продукты питания, в частности рыбу, в местах стихийной торговли;

Не купайтесь и не ловите рыбу в загрязненных водоемах;



Соблюдайте личную гигиену, тщательно мойте руки перед едой, после посещения туалета и улицы;



Используйте чистую воду, желательно бутилированную. Кипячение воды убивает холерные вибрионы уже через 1 минуту;



Перед употреблением мойте овощи и фрукты чистой водой и обрабатывайте кипятком;



Тщательно готовьте пищу, проваривайте или прожаривайте продукты перед употреблением.



При своевременно начатом лечении натяжка форма холеры заканчивается полным выздоровлением. Соблюдение профилактических мер поможет защитить себя и своих близких от этой опасной инфекции - отмечают в Минздраве.

Напомним

Главный государственный санитарный врач Игорь Кузьмин заявил, что с 1 июня в Украине особенно тяжелые или сложные случаи острых кишечных инфекций будут дополнительно лабораторно тестироваться на наличие холеры.