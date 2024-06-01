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В Україні розпочався сезон холери: МОЗ підготувало рекомендації, як уникнути хвороби

В Україні розпочався сезон холери: МОЗ підготувало рекомендації, як уникнути хвороби

Київ • УНН

 • 29922 перегляди

Міністерство охорони здоров'я України підготувало рекомендації щодо запобігання холери під час епідемічного сезону, які передбачають відмову від покупки продуктів харчування у несанкціонованих продавців, відмову від купання в забрудненій воді та дотримання особистої гігієни.

В Україні розпочався епідемічний сезон холери. Ця хвороба може небезпечною, особливо влітку, тож Міністерство охорони здоров'я підготувало низку рекомендацій щодо того, як уникнути захворювання на холеру. Про це пише УНН з посиланням на МОЗ.

Деталі

 1 червня в Україні починається посилений епідемічний нагляд за холерою.  Безперервний епідеміологічний нагляд за холерою триває впродовж року, але з 1 червня до 1 жовтня починається посилений епідемічний сезон спостереження

- заявили в міністерстві.

Щоб уникнути захворювання на холеру у МОЗ радять дотримуватися простих правил. Зокрема: 

  • Не купуйте продукти харчування, зокрема рибу, у місцях стихійної торгівлі;
  • Не купайтеся та не ловіть рибу у забруднених водоймах;
  • Дотримуйтеся особистої гігієни, ретельно мийте руки перед їжею, після відвідування туалету та вулиці;
  • Вживайте чисту воду, бажано бутильовану. Кип'ятіння води вбиває холерні вібріони вже через 1 хвилину;
  • Перед вживанням мийте овочі і фрукти чистою водою та обробляйте окропом;
  • Ретельно готуйте їжу, проварюйте чи просмажуйте продукти перед вживанням.

При своєчасно розпочатому лікуванні нетяжка форма холери закінчується повним одужанням. Дотримання профілактичних заходів допоможе захистити себе та своїх близьких від цієї небезпечної інфекції

- наголошують у МОЗ.

Нагадаємо

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що з 1 червня в Україні особливо важкі або складні випадки гострих кишкових інфекцій будуть додатково лабораторно тестуватися на наявність холери.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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