З 1 червня важкі або складні випадки гострих кишкових інфекцій будуть додатково перевірятися на холеру
Київ • УНН
З 1 червня у важких або складних випадках гострих кишкових інфекцій в Україні будуть додатково проводитися лабораторні дослідження на холеру, щоб запобігти поширенню захворювання в сприятливий для збудника сезон.
З 1 червня в Україні особливо важкі або складні випадки гострих кишкових інфекцій будуть додатково лабораторно тестуватися на наявність холери. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
З 1 червня ми будемо говорити про епідемічний сезон на холеру. Тому що температура навколишнього середовища зараз є така, яка сприятлива для того, щоб збудник розмножувався як в харчових продуктах та в навколишньому середовищі. Тому починаючи з 1 червня починається посилений епідеміологічний нагляд за усіма випадками гострих кишкових інфекцій
За його словами, минулого року в середньому близько 12 тис. українців були додатково обстежені на наявність холери й 11,5 тис. було досліджено з навколишнього середовища для того, щоб не допускати появи осередків холери на території України.
Такий самий алгоритм буде застосовуватися й в цьому році. Починаючи з 1 червня особливо важкі або складні випадки гострих кишкових інфекцій будуть додатково лабораторно тестуватися на наявність холери. Для пацієнтів це не буде означати якихось затримок, але для системи епідеміологічного нагляду ми будемо дійсно мінімізувати ризик поширення холери
Він нагадав, що торік було зафіксовано дві підозри, одна з них була в Запоріжжі, друга в Чернігівській області. Ці підозри не підтвердилися.
Доповнення
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко 3 квітня повідомив, що в Маріуполі виявлено масові випадки захворювання холерою серед дітей. Тому окупаційна влада намагається оперативно замовчати про ситуацію неоголошеним карантином.
Кузін тоді повідомляв, що в Україні не було виявлено позитивні знахідки холероподібного вібріона. Посилений сезон спостереження за холерою починається з 1 червня.
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