З 1 червня важкі або складні випадки гострих кишкових інфекцій будуть додатково перевірятися на холеру

З 1 червня в Україні особливо важкі або складні випадки гострих кишкових інфекцій будуть додатково лабораторно тестуватися на наявність холери. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

З 1 червня ми будемо говорити про епідемічний сезон на холеру. Тому що температура навколишнього середовища зараз є така, яка сприятлива для того, щоб збудник розмножувався як в харчових продуктах та в навколишньому середовищі. Тому починаючи з 1 червня починається посилений епідеміологічний нагляд за усіма випадками гострих кишкових інфекцій