З 1 червня важкі або складні випадки гострих кишкових інфекцій будуть додатково перевірятися на холеру

ukenru
10:47 • 28244 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

09:57 • 45707 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
07:30 • 47093 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 62587 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 77116 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 114710 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 137880 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 139897 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 247025 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 171322 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
4 м/с
45 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сьогодні в Україні відбудеться унікальне сонячне затемнення

Сьогодні в Україні відбудеться унікальне сонячне затемнення

29 березня, 04:24 • 14427 перегляди
ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

ЗСУ ліквідували 1740 окупантів та знищили сотню одиниць техніки за добу

29 березня, 06:20 • 40004 перегляди
Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

29 березня, 07:19 • 21456 перегляди
Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

Над Україною збито 94 зі 172 ворожих дронів

07:29 • 43152 перегляди
Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

Київщину вночі атакували ворожі дрони: є наслідки в одному районі

07:57 • 31326 перегляди
Публікації
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 247019 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 365288 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 380131 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 295251 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 368047 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 663 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 734 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 62275 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 78781 перегляди
Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

Допомагав у пошуках поліцейського: актора Голівуду Кріса Гемсворта помітили в незвичній ситуації

28 березня, 15:27 • 89982 перегляди
Актуальне
З 1 червня важкі або складні випадки гострих кишкових інфекцій будуть додатково перевірятися на холеру

З 1 червня важкі або складні випадки гострих кишкових інфекцій будуть додатково перевірятися на холеру

Київ • УНН

 • 22378 перегляди

З 1 червня у важких або складних випадках гострих кишкових інфекцій в Україні будуть додатково проводитися лабораторні дослідження на холеру, щоб запобігти поширенню захворювання в сприятливий для збудника сезон.

З 1 червня в Україні особливо важкі або складні випадки гострих кишкових інфекцій будуть додатково лабораторно тестуватися на наявність холери. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

З 1 червня ми будемо говорити про епідемічний сезон на холеру. Тому що температура навколишнього середовища зараз є така, яка сприятлива для того, щоб збудник розмножувався як в харчових продуктах та в навколишньому середовищі. Тому починаючи з 1 червня починається посилений епідеміологічний нагляд за усіма випадками гострих кишкових інфекцій

- сказав Кузін.

За його словами, минулого року в середньому близько 12 тис. українців були додатково обстежені на наявність холери й 11,5 тис. було досліджено з навколишнього середовища для того, щоб не допускати появи осередків холери на території України.

Такий самий алгоритм буде застосовуватися й в цьому році. Починаючи з 1 червня особливо важкі або складні випадки гострих кишкових інфекцій будуть додатково лабораторно тестуватися на наявність холери. Для пацієнтів це не буде означати якихось затримок, але для системи епідеміологічного нагляду ми будемо дійсно мінімізувати ризик поширення холери

- розповів Кузін.

Він нагадав, що торік було зафіксовано дві підозри, одна з них була в Запоріжжі, друга в Чернігівській області. Ці підозри не підтвердилися.

Доповнення

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко 3 квітня повідомив, що в Маріуполі виявлено масові випадки захворювання холерою серед дітей. Тому окупаційна влада намагається оперативно замовчати про ситуацію неоголошеним карантином.

Кузін тоді повідомляв, що в Україні не було виявлено позитивні знахідки холероподібного вібріона. Посилений сезон спостереження за холерою починається з 1 червня.

Важковаговики світової охорони здоров'я нададуть 300 мільйонів доларів на боротьбу зі зміною клімату та інфекціями06.05.24, 12:37 • 32594 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Здоров'я
ukrainaУкраїна
mariupolМаріуполь
chernihivЧернігів
zaporizhzhiaЗапоріжжя
polshchaПольща
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,458.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,851.51