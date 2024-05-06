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Важковаговики світової охорони здоров'я нададуть 300 мільйонів доларів на боротьбу зі зміною клімату та інфекціями

Важковаговики світової охорони здоров'я нададуть 300 мільйонів доларів на боротьбу зі зміною клімату та інфекціями

Київ • УНН

 • 32594 перегляди

Світові гіганти у сфері охорони здоров'я Gates, Novo Nordisk та Wellcome створили партнерство на суму 300 мільйонів доларів для подолання взаємопов'язаних наслідків зміни клімату, недоїдання, інфекційних захворювань та стійкості до протимікробних препаратів, особливо в країнах з низьким та середнім рівнем доходу.

Глобальні важковаговики у сфері охорони здоров'я - Гейтс, Novo Nordisk та Wellcome - об'єднують зусилля у фінансуванні протидії змінам клімату, а також на допомогу охорони здоров'я. Повідомляється про створення партнерства та надання на зазначені цілі 300 мільйонів доларів США. Про це повідомляє Bill & Melinda Gates Foundation та передає УНН.

Деталі

Три найбільші донори у сфері охорони здоров'я вперше об'єднали свої зусилля у партнерстві вартістю 300 мільйонів доларів США для подолання взаємопов'язаних наслідків зміни клімату, недоїдання, інфекційних захворювань та резистентності до протимікробних препаратів.

Фонд Ново Нордіск, Wellcome та Фонд Білла та Мелінди Гейтс оголосили в понеділок у Данії про створення дослідницького партнерства, спрямованого, зокрема, на пошук доступних рішень для людей у країнах з низьким та середнім рівнем доходу.

Об'єднавши величезний досвід та унікальні знання кожної організації - у сфері досліджень, технологій, інновацій та підприємництва - ми зможемо досягти прогресу, який інакше був би неможливим

- сказав Мадс Крогсгаард Томсен, генеральний директор Фонду Ново Нордіск.

Основні три сфери у рамках анонсованої співпраці включають наступне:

Клімат/стійкість. Йдеться про вдосконалення кліматичних даних, а також про стійке сільське господарство та харчові системи. Ця ініціатива, як планується, допоможе глибше зрозуміти наслідки зміни клімату, а також розробити нові рішення та посилити доступні дані для підтримки екологічної стійкості та захисту здоров’я вразливих груп населення в усьому світі.

Інфекційні захворювання. У цьому пункті нагадують про нові патогени, і про те, що зберігаються такі стійкі загрози, зокрема туберкульоз. Інфекційні захворювання продовжують становити значну загрозу для країн і регіонів у всьому світі. Нові досягнення у виявленні та розробці вакцин та інших інструментів можуть допомогти зменшити тягар хвороб у країнах із низьким і середнім рівнем доходу.

Взаємодія. У цьому пункті йдеться про розуміння взаємозв’язку між харчуванням, імунітетом, інфекційними захворюваннями, кардіометаболічними та іншими неінфекційними захворюваннями та результатами розвитку. Планується розв’язати вплив надмірного та недостатнього харчування на всі аспекти здоров’я та розвитку, включаючи ризик і тяжкість кардіометаболічних та інфекційних захворювань.

Нагадаємо

Новий тест на біопсію шкіри може точно виявити аномальний білок альфа-синуклеїн у 93% людей, що дозволяє проводити ранню діагностику хвороби Паркінсона, а не чекати появи симптомів протягом багатьох років.

УНН також повідомляв, що у травні американський дипломат із питань зміни клімату Джон Подеста зустрінеться зі своїм китайським колегою Лю Чженьмінем у Вашингтоні.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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