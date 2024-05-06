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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Тяжеловесы мирового здравоохранения предоставят 300 миллионов долларов на борьбу с изменением климата и инфекциями

Тяжеловесы мирового здравоохранения предоставят 300 миллионов долларов на борьбу с изменением климата и инфекциями

Киев  •  УНН

6 мая 2024, 09:37  •  17405 просмотра

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Мировые гиганты в сфере здравоохранения Gates, Novo Nordisk и Wellcome создали партнерство на сумму 300 миллионов долларов для преодоления взаимосвязанных последствий изменения климата, недоедания, инфекционных заболеваний и устойчивости к противомикробным препаратам, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода.

Глобальные тяжеловесы в сфере здравоохранения - Гейтс, Novo Nordisk и Wellcome - объединяют усилия в финансировании противодействия изменениям климата, а также в помощь здравоохранению. Сообщается о создании партнерства и предоставлении на указанные цели 300 миллионов долларов США. Об этом сообщает Bill & Melinda Gates Foundation и передает УНН.

Детали

Три крупнейших донора в сфере здравоохранения впервые объединили свои усилия в партнерстве стоимостью 300 миллионов долларов США для преодоления взаимосвязанных последствий изменения климата, недоедания, инфекционных заболеваний и резистентности к противомикробным препаратам.

Фонд Ново Нордиск, Wellcome и Фонд Билла и Мелинды Гейтс объявили в понедельник в Дании о создании исследовательского партнерства, направленного, в частности, на поиск доступных решений для людей в странах с низким и средним уровнем дохода.

Объединив огромный опыт и уникальные знания каждой организации - в сфере исследований, технологий, инноваций и предпринимательства - мы сможем достичь прогресса, который иначе был бы невозможен

- сказал Мадс Крогсгаард Томсен, генеральный директор Фонда Ново Нордиск.

Основные три сферы в рамках анонсированного сотрудничества включают следующее:

Климат/устойчивость. Речь идет о совершенствовании климатических данных, а также об устойчивом сельском хозяйстве и пищевых системах. Эта инициатива, как планируется, поможет глубже понять последствия изменения климата, а также разработать новые решения и усилить доступные данные для поддержки экологической устойчивости и защиты здоровья уязвимых групп населения во всем мире.

Инфекционные заболевания. В этом пункте напоминают о новых патогенах, и о том, что сохраняются такие устойчивые угрозы, как туберкулез. Инфекционные заболевания продолжают представлять значительную угрозу для стран и регионов во всем мире. Новые достижения в выявлении и разработке вакцин и других инструментов могут помочь уменьшить бремя болезней в странах с низким и средним уровнем дохода.

Взаимодействие. В этом пункте речь идет о понимании взаимосвязи между питанием, иммунитетом, инфекционными заболеваниями, кардиометаболическими и другими неинфекционными заболеваниями и результатами развития. Планируется решить влияние чрезмерного и недостаточного питания на все аспекты здоровья и развития, включая риск и тяжесть кардиометаболических и инфекционных заболеваний.

Напомним,

Новый тест на биопсию кожи может точно выявить аномальный белок альфа-синуклеин у 93% людей, что позволяет проводить раннюю диагностику болезни Паркинсона, а не ждать появления симптомов в течение многих лет.

УНН также сообщал, что в мае американский дипломат по вопросам изменения климата Джон Подеста встретится со своим китайским коллегой Лю Чжэньминем в Вашингтоне.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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