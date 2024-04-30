У травні США та Китай обговорять співпрацю у сфері клімату
Київ • УНН
Американський дипломат з питань зміни клімату Джон Подеста зустрінеться з китайським колегою у Вашингтоні, у травні для двосторонніх переговорів щодо співпраці у сфері зміни клімату.
У травні американський дипломат із питань зміни клімату Джон Подеста зустрінеться зі своїм китайським колегою Лю Чженьмінем у Вашингтоні. Про це пише Reuters, передає УНН.
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Джерело видання кажуть, що це Лю перебуватиме у Вашингтоні з 8 по 10 травня, після чого китайський дипломат також відвідає Нью-Йорк. Це стане першим візитом Лю до Вашингтона на його новій посаді після того, як він змінив ветерана посла з питань клімату Се Чженьхуа, який пішов у відставку взимку.
Очікується завдяки цій зустрічі сторони відновлять двосторонні переговори щодо кліматичної співпраці на тлі напруженості у сфері торгівлі.
Зазначається, що адміністрація Байдена не підтвердила, коли відбудуться зустрічі з китайським дипломатом.
Нагадаємо
У травні лідер КНР Сі Цзіньпін вирушить у турне Європою, в рамках якого відвідає Францію, Сербію та Угорщину. Це стане його першим європейським турне за останні п'ять років, спрямованим на зміцнення зв'язків з цими країнами та ЄС.