В мае США и Китай обсудят сотрудничество в сфере климата

В мае американский дипломат по вопросам изменения климата Джон Подеста встретится со своим китайским коллегой Лю Чжэньминем в Вашингтоне. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Детали

Источник издания говорят, что это Лю будет находиться в Вашингтоне с 8 по 10 мая, после чего китайский дипломат также посетит Нью-Йорк. Это станет первым визитом Лю в Вашингтон на его новой должности после того, как он сменил ветерана посла по вопросам климата Се Чжэньхуа, который ушел в отставку зимой.

Ожидается благодаря этой встрече стороны возобновят двусторонние переговоры по климатическому сотрудничеству на фоне напряженности в сфере торговли.

Отмечается, что администрация Байдена не подтвердила, когда состоятся встречи с китайским дипломатом.

Напомним,

В мае лидер КНР Си Цзиньпин отправится в турне по Европе, в рамках которого посетит Францию, Сербию и Венгрию. Это станет его первым европейским турне за последние пять лет, направленным на укрепление связей с этими странами и ЕС.