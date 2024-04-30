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Вперше за п'ять років: у травні Сі Цзіньпін вирушить у європейське турне

Вперше за п'ять років: у травні Сі Цзіньпін вирушить у європейське турне

Київ • УНН

 • 17366 перегляди

Президент Китаю Сі Цзіньпін відвідає Францію, Сербію та Угорщину з 5 по 10 квітня, що стане його першим європейським турне за останні п'ять років, спрямованим на зміцнення зв'язків з цими країнами та ЄС.

Наступного тижня лідер КНР Сі Цзіньпін вирушить у турне Європою, в рамках якого відвідає Францію, Сербію та Угорщину. Про це повідомили у МЗС Китаю, передає УНН.

Деталі 

Представник МЗС Лінь Цзянь зауважив, що візит президента Китаю є його першим візитом до Європи за п'ять років і "надасть нового імпульсу мирному розвитку в усьому світі".

У міністерстві закордонних справ заявили, що візити Сі Цзіньпіна почнуться 5 квітня і закінчаться 10 квітня, але не надали жодних додаткових подробиць.

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь, коментуючи візит лідера Китаю до Франції, заявив, що двосторонні відносини з між двома країнами "зберігають міцну динаміку зростання".

Настав час вивести всебічне стратегічне партнерство між Китаєм і Францією на новий рівень і надати новий імпульс здоровому розвитку відносин між Китаєм і ЄС, зробити новий внесок у забезпечення миру, стабільності, розвитку і прогресу в усьому світі

- заявив Лінь.

КНР удає з себе нейтральну сторону, але водночас підтримує військові цілі рф – посол США у НАТО25.04.24, 12:23 • 23475 переглядiв

Доповнення

Про візит Сі до Угорщини раніше говорив депутат парламенту Угорщини Гергей Гуляш. За його словами, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прагне посилити економічні зв’язки з Китаєм.

Ймовірно, Будапешт прагне розширити участь Угорщини в ініціативі Один пояс, один шлях та подальші проєкти з модернізації залізниць, а також фінансування нового нафтопроводу, що з'єднує її з Сербією.

Нагадаємо

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі міністрів G7 заявив, що Китай є основним постачальником сировини і компонентів для військово-промислового комплексу росії.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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