Вперше за п'ять років: у травні Сі Цзіньпін вирушить у європейське турне
Київ • УНН
Президент Китаю Сі Цзіньпін відвідає Францію, Сербію та Угорщину з 5 по 10 квітня, що стане його першим європейським турне за останні п'ять років, спрямованим на зміцнення зв'язків з цими країнами та ЄС.
Наступного тижня лідер КНР Сі Цзіньпін вирушить у турне Європою, в рамках якого відвідає Францію, Сербію та Угорщину. Про це повідомили у МЗС Китаю, передає УНН.
Деталі
Представник МЗС Лінь Цзянь зауважив, що візит президента Китаю є його першим візитом до Європи за п'ять років і "надасть нового імпульсу мирному розвитку в усьому світі".
У міністерстві закордонних справ заявили, що візити Сі Цзіньпіна почнуться 5 квітня і закінчаться 10 квітня, але не надали жодних додаткових подробиць.
Речник Міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь, коментуючи візит лідера Китаю до Франції, заявив, що двосторонні відносини з між двома країнами "зберігають міцну динаміку зростання".
Настав час вивести всебічне стратегічне партнерство між Китаєм і Францією на новий рівень і надати новий імпульс здоровому розвитку відносин між Китаєм і ЄС, зробити новий внесок у забезпечення миру, стабільності, розвитку і прогресу в усьому світі
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Доповнення
Про візит Сі до Угорщини раніше говорив депутат парламенту Угорщини Гергей Гуляш. За його словами, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прагне посилити економічні зв’язки з Китаєм.
Ймовірно, Будапешт прагне розширити участь Угорщини в ініціативі Один пояс, один шлях та подальші проєкти з модернізації залізниць, а також фінансування нового нафтопроводу, що з'єднує її з Сербією.
Нагадаємо
Державний секретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі міністрів G7 заявив, що Китай є основним постачальником сировини і компонентів для військово-промислового комплексу росії.