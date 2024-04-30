Впервые за пять лет: в мае Си Цзиньпин отправится в европейское турне

На следующей неделе лидер КНР Си Цзиньпин отправится в турне по Европе, в рамках которого посетит Францию, Сербию и Венгрию. Об этом сообщили в МИД Китая, передает УНН.

Детали

Представитель МИД Линь Цзянь отметил, что визит президента Китая является его первым визитом в Европу за пять лет и "придаст новый импульс мирному развитию во всем мире".

В министерстве иностранных дел заявили, что визиты Си Цзиньпина начнутся 5 апреля и закончатся 10 апреля, но не предоставили никаких дополнительных подробностей.

Представитель Министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь, комментируя визит лидера Китая в Францию, заявил, что двусторонние отношения с между двумя странами "сохраняют прочную динамику роста".

Пришло время вывести всестороннее стратегическое партнерство между Китаем и Францией на новый уровень и придать новый импульс здоровому развитию отношений между Китаем и ЕС, сделать новый вклад в обеспечение мира, стабильности, развития и прогресса во всем мире - заявил Линь.

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Дополнение

О визите Си в Венгрию ранее говорил депутат парламента Венгрии Гергей Гуляш. По его словам, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан стремится усилить экономические связи с Китаем.

Вероятно, Будапешт стремится расширить участие Венгрии в инициативе Один пояс, один путь и дальнейшие проекты по модернизации железных дорог, а также финансирование нового нефтепровода, соединяющего ее с Сербией.

Напомним

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи министров G7 заявил, что Китай является основным поставщиком сырья и компонентов для военно-промышленного комплекса России.