КНР изображает из себя нейтральную сторону, но при этом поддерживает военные цели рф - посол США в НАТО

Китай не может претендовать на полный нейтралитет в ситуации противостояния рф и Украины, поскольку Пекин помогает кремлю в военных целях в отношении Украины, продолжая продавать рф технологии беспилотников и ингредиенты для пороха, заявил в интервью Politico посол США в НАТО, передает УНН.

КНР не может претендовать на полный нейтралитет в этом деле, они на самом деле выбирают сторону - заявила посол США в НАТО Джулианна Смит Politico во вторник.

По ее словам, Китай помогает россии достичь своих военных целей в Украине, продолжая продавать Москве такие товары, как технологии беспилотников и пороховые ингредиенты, заявил в интервью посол США при НАТО.

Я думаю, что когда КНР пытается показать себя нейтральной, когда дело доходит до этой войны, мы на это не покупаемся. Если бы они не предоставляли (рф) некоторые из этих компонентов или эту материальную поддержку, россия была бы в совершенно другой ситуации и имела бы проблемы с преследованием некоторых из этих актов агрессии - заявила Джулианна Смит.

Посол в то же время отметила, что пока нет доказательств того, что Китай оказывает "смертельную поддержку" России, но Китай направляет оборудование и технологии, которые могут быть использованы как в гражданских, так и в военных целях

Пекин предоставляет Москве "станки, микроэлектронику, технологии БПЛА и нитроцеллюлозу, которая используется в качестве топлива", - заявила посол США в НАТО.

Напомним,

россия производит больше оружия и боеприпасов, чем нужно для войны в Украинеи, накапливая их для потенциальных будущих военных амбиций.

Американский адмирал Джон Аквилино считает, что Китай хочет иметь возможность вторгнуться на Тайвань к 2027 году на основе директивы президента Си Цзиньпина для военных.