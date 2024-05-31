С 1 июня тяжелые или сложные случаи острых кишечных инфекций будут дополнительно проверяться на холеру

С 1 июня в Украине особо тяжелые или сложные случаи острых кишечных инфекций будут дополнительно лабораторно тестироваться на наличие холеры. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире телемарафона, передает Корреспондент УНН.

С 1 июня мы будем говорить об эпидемическом сезоне на холеру. Поэтому чтобы температура окружающей среды сейчас есть такая, которая благоприятна для того, чтобы возбудитель размножался как в пищевых продуктах и в окружающей среде. Поэтому начиная с 1 июня начинается усиленный эпидемиологический надзор за всеми случаями острых кишечных инфекций - сказал Кузин.

По его словам, в прошлом году в среднем около 12 тыс. украинцев были дополнительно обследованы на наличие холеры и 11,5 тыс. были исследованы из окружающей среды для того, чтобы не допускать появления очагов холеры на территории Украины.

Такой же алгоритм будет применяться и в этом году. Начиная с 1 июня особо тяжелые или сложные случаи острых кишечных инфекций будут дополнительно лабораторно тестироваться на наличие холеры. Для пациентов это не будет означать каких-то задержек, но для системы эпидемиологического надзора мы будем действительно минимизировать риск распространения холеры - рассказал Кузин.

Он напомнил, что в прошлом году было зафиксировано два подозрения, одно из них было в Запорожье, второе в Черниговской области. Эти подозрения не подтвердились.

Дополнение

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 3 апреля сообщил, что в Мариуполе выявлены массовые случаи заболевания холерой среди детей. Поэтому оккупационные власти пытаются оперативно замолчать о ситуации безударным карантином.

Кузин тогда сообщал, что в Украине не было обнаружено положительные находки холероподобного вибриона. Усиленный сезон наблюдения за холерой начинается с 1 июня.

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