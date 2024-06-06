В МОЗ дали поради, як уберегти себе від отруєнь в умовах спеки й "блекауту"
Київ • УНН
Під час спеки і відключення електроенергії, щоб уникнути харчових отруєнь, ретельно готуйте їжу, особливо м'ясо, яйця і морепродукти, уникайте приготування додаткових страв, не розморожуйте продукти при кімнатній температурі та використовуйте перевірену воду і свіжі продукти.
Для того, щоб убезпечити себе від отруєння продуктами під час спеки та відключень світла потрібно, зокрема ретельно просмажувати чи проварювати продукти, особливо м’ясо, яйця і морепродукти, не готувати страви із запасом та не розморожувати продукти за кімнатної температури. Такі поради надав журналісту УНН головний державний санітарний лікар Києва - генеральний директор ДУ "Київський міський центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України".
Так, за його словами, для безпечного вживання їжі в умовах спеки й відключень світла потрібно підтримувати чистоту:
- мийте руки перед тим, як брати продукти чи готувати їжу. У разі відсутності води під час вимкнення світла у вашому будинку можна скористатись спиртовмісними санітайзерами для рук, добре знайомі нам ще за часів пандемії COVID-19, мийте руки після відвідування туалету або, за відсутності води скористайтесь вологими серветками та спиртовмісними санітайзерами для рук;
- вимийте і продезінфікуйте всі поверхні та кухонне приладдя, які використовуєте для приготування їжі;
- захищайте кухню і продукти від комах, гризунів та інших тварин.
Також рекомендує відокремлювати сиру їжу від готової:
- відокремлюйте сире м’ясо і морепродукти від інших харчових продуктів;
- для обробки сирих продуктів користуйтеся окремим кухонним приладдям, зокрема ножами і обробними дошками;
- зберігайте продукти у закритому посуді, щоб уникнути контакту між сирими і готовими продуктами.
Ретельно готуйте їжу:
- ретельно просмажуйте чи проварюйте продукти, особливо м’ясо, яйця і морепродукти;
- для приготування страв краще використовувати олію, а не вершкове масло. Самі страви потрібно робити якомога простішими, з мінімальною кількістю інгредієнтів. Найкраще зберігаються добре виварені або протушковані крупи та м’ясо. Також можна запекти буженину, яка зберігатиметься внаслідок наявності у складі солі як консерванту. Продукти тривалого зберігання можна розміщувати в судках для одноразового прийому їжі
- доводьте страви до кипіння, щоб вони готувалися щонайменше за 70 °С;
- сік м’яса чи птиці під час приготування має бути прозорим, а не рожевим;
- ретельно підігрівайте приготовану їжу.
Також серед порад зберігати їжу при безпечній температурі:
- не готуйте страви із запасом, страви, які приготували бажано вживати відразу (не залишайте приготовану їжу за кімнатної температури більш ніж на 2 години);
- зберігайте приготовані страви гарячими (60 °С) аж до подавання до столу;
- не розморожуйте продукти за кімнатної температури;
- за відключення електроенергії, тримайте дверцята холодильника та морозильної камери закритими, адже в такому випадку продукти залишаються безпечними до 4 годин у холодильнику та до 48 годин – у повній морозилці (24 годин – у напівпорожній морозилці). У разі відсутності електроенергії протягом 4 годин і довше, харчові продукти краще згрупувати разом у морозильній камері. У холодильнику має бути температура +4°С або нижче, у морозильній камері – не вище -4 °С;
- Не перевіряйте їжу на смак. Якщо маєте сумніви щодо її безпечності краще викиньте її відразу. Також позбудьтеся продуктів, які швидко псуються. Це стосується м’яса, риби, нарізаних фруктів та овочів, яєць, молочних продуктів та їх залишків, якщо вони зберігалися більше ніж 4 години без електроенергії або джерела холоду.
- продукти, які мають температуру не вище +4°С або на яких зберігаються крижані кристали, можна безпечно заморозити повторно або приготувати.
Продукти з морозильних камер, які розморозились, повторно заморожувати заборонено! Продукт, який був розморожений, а потім заморожений знову, становить потенційну загрозу для організму: протягом розмороження в ньому можуть розмножуватись патогенні бактерії. Це стосується як овочів, фруктів, м’яса, риби, так і морозива.
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Окрім того, наголошує на використанні безпечної води та свіжих продуктів:
- використовуйте чисту або очищену воду. На випадок відсутності водопостачання подбайте про необхідний запас бутильованої питної води промислового виробництва або вживайте воду набрану з перевірених джерел водопостачання (бювети, колодязі тощо) попередньо піддавши її додатковому кип’ятінню;
- ретельно мийте овочі й фрукти, особливо якщо вживатимете їх сирими. Для цього, на випадок відсутності водопостачання, також варто мати запас чистої бутильованої питної води промислового виробництва;
- не вживайте продукти, у яких закінчився термін придатності.