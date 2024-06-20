Киев • УНН
Из-за отключения электроэнергии и перебоев с водоснабжением, вызванных атаками на энергетический сектор Украины, существует критический риск вспышек инфекционных заболеваний, таких как вирусный гепатит А, гастроэнтероколит и, возможно, холера, предупреждает министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
Минздрав подчеркивает критическую ситуацию с энергопитанием, которое может привести к вспышкам инфекционных болезней. Центры по контролю за профилактикой и коммунальные службы работают в интенсивном режиме для предотвращения распространения инфекций. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью ВВС, пишет УНН.
Сейчас ситуация не менее критическая, чем тогда, когда взорвали дамбу (Каховской ГЭС - ред.). Почему? Потому что есть отключение энергопитания, атаки на энергетику. И когда отключают электричество, часто останавливается водоснабжение. Остановка водоснабжения на длительный срок, затем запуск может приводить к тому, что водный путь передачи инфекционных проб может выйти на первое место. Мы уже фиксировали в прошлом году, и в этом были вспышки вирусного гепатита А, который связан с водой,
Он подчеркивает, что центры по контролю профилактики, коммунальные службы работают в интенсивном режиме, чтобы предотвратить распространение инфекции.
Есть гастроэнтероколиты, неустановленной этиологии, еще что-то. Случаев холеры, слава Богу, нет. Но потенциально система уже понимает, что начался эпидемический сезон,
Ляшко призывает не пренебрегать вакцинацией во время войны. Он подчеркивает важность обращения к семейному врачу, чтобы сделать все пропущенные прививки. Особенно сейчас, когда мы находимся в эпидемическом сезоне.
Усилили эпидмониторинг, выявляем все случаи поносов, других вещей, смотрим, какие симптомы. Есть определенные тест-системы для того, чтобы исследовать и не пропустить случаи. Угрожают те инфекционные болезни, которые могут передаваться при несоблюдении банальных норм гигиены. Когда не помыли фрукты, не помыли руки, не помыли еще что-то. Это гепатиты, и та же самая холера. Это ботулизм - нет электричества, возникают нарушения условий хранения. Это все может приводить к появлению инфекционных заболеваний или пищевых отравлений,
Напомним
В течение мая в Украине 16 человек госпитализировали в больницу с диагнозом - ботулизм.