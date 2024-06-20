Минздрав подчеркивает критическую ситуацию с энергопитанием, которое может привести к вспышкам инфекционных болезней. Центры по контролю за профилактикой и коммунальные службы работают в интенсивном режиме для предотвращения распространения инфекций. Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью ВВС, пишет УНН.

Сейчас ситуация не менее критическая, чем тогда, когда взорвали дамбу (Каховской ГЭС - ред.). Почему? Потому что есть отключение энергопитания, атаки на энергетику. И когда отключают электричество, часто останавливается водоснабжение. Остановка водоснабжения на длительный срок, затем запуск может приводить к тому, что водный путь передачи инфекционных проб может выйти на первое место. Мы уже фиксировали в прошлом году, и в этом были вспышки вирусного гепатита А, который связан с водой, - сказал Ляшко.

Он подчеркивает, что центры по контролю профилактики, коммунальные службы работают в интенсивном режиме, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Есть гастроэнтероколиты, неустановленной этиологии, еще что-то. Случаев холеры, слава Богу, нет. Но потенциально система уже понимает, что начался эпидемический сезон, - добавил он.

Ляшко призывает не пренебрегать вакцинацией во время войны. Он подчеркивает важность обращения к семейному врачу, чтобы сделать все пропущенные прививки. Особенно сейчас, когда мы находимся в эпидемическом сезоне.

Усилили эпидмониторинг, выявляем все случаи поносов, других вещей, смотрим, какие симптомы. Есть определенные тест-системы для того, чтобы исследовать и не пропустить случаи. Угрожают те инфекционные болезни, которые могут передаваться при несоблюдении банальных норм гигиены. Когда не помыли фрукты, не помыли руки, не помыли еще что-то. Это гепатиты, и та же самая холера. Это ботулизм - нет электричества, возникают нарушения условий хранения. Это все может приводить к появлению инфекционных заболеваний или пищевых отравлений, - добавил он.

Напомним

В течение мая в Украине 16 человек госпитализировали в больницу с диагнозом - ботулизм.