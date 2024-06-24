Из-за ремонтных работ на атомных станциях и увеличения потребления электроэнергии ситуация тяжелая. Для планирования жизни надо исходить из того, что в серых зонах света не будет. Об этом заявил гендиректор Yasno Сергей Коваленко на своей странице в Facebook, пишет УНН.

По словам Коваленко, в Украине критически не хватает внутренней генерации электроэнергии из-за атак россиян.

"Настолько критично, что даже импорт, который на максимуме, не решает эту проблему. Мы сейчас зависим от солнечной и ветровой генерации, поэтому происходят существенные колебания в течение даже одного дня", - отмечает он.

Также существенным фактором является то, что сейчас проходят ремонтные (профилактические) работы на атомных станциях.

"В ближайшие 6-8 недель ситуация с дефицитом будет сложная. Кроме выше описанных проблем с генерацией, добавляется рост потребления", - пишет Коваленко.

Он отмечает, что сейчас уже несколько недель работает новая логика распределения между регионами Украины, что исключает фактор критической инфраструктуры и другие.

"Графики в Киеве как были 6 групп и белая, серая и черные зоны, так и остались. Для планирования жизни надо исходить из того, что в серых зонах света не будет. Особенно, когда время приходится на пиковые часы. Мы и ОСР будем максимально быстро сообщать об изменениях. Но для планирования - лучше не рассчитывать. В белой зоне свет должен быть", - добавил Коваленко.

Напомним

Во вторник, 25 июня, облэнерго будут применять графики почасовых отключений с 00:00 до 24:00. Причина - снижение возможностей электростанций вырабатывать электроэнергию из-за последствий атак.