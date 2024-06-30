Международный валютный фонд прогнозирует, что в Украине дефицит электроэнергии будет устранен до начала 2026 года, передает УНН.

Детали

Сообщается, что по оценкам властей, общие убытки энергетической системе составили более 1 миллиарда долларов.

Ожидается, что дефицит энергии будет сохраняться в течение 2024 и 2025 годов, хотя его масштаб будет ограничен упругой энергетической системой. Импорт энергии из европейской сети ENTSO-E пока ограничен 1,7 ГВт в обычное время с дополнительными 0,3 ГВт для покрытия аварийных дефицитов, и поэтому не может полностью покрывают потерянную емкость. Тогда как может быть определенное пространство для увеличения импорта электроэнергии дефицит энергии во время пикового потребления, значительное ближайшее увеличение импорта электроэнергии в ЕС маловероятно из-за ограничений инфраструктуры в соседних странах - говорится в сообщении.

В МВФ отмечают, что по последним рыночным оценкам, в частности персонал оценивает средний дефицит энергии на 2024 год примерно в 10%, который постепенно будет снижаться в течение 2025 года, и будет ликвидирован к началу 2026 года. Кроме того, критически важное энергообеспечение атомных электростанций (АЭС) также будет помочь закрыть дефицит энергии.

"Более того, повышение тарифов для населения в среднем на 60% с 1 июня также должно стимулировать изменения в структуре потребления и обеспечить дополнительные доходы энергетическим компаниям", - отмечается в сообщении.

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