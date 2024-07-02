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Зеленський доручив Федорову представити на Ставці аналіз про готовність операторів звʼязку до відключень світла

Київ • УНН

 • 18151 перегляди

Президент Зеленський доручив чиновникам проаналізувати здатність операторів зв'язку забезпечувати зв'язок під час відключень електроенергії та надавати щоденну інформацію про зусилля енергетичного сектору щодо подолання дефіциту.

Зеленський доручив Федорову представити на Ставці аналіз про готовність операторів звʼязку до відключень світла

Президент Володимир Зеленський доручив віце-премʼєр-міністру Михайлу Федорову на найближчому засіданні Ставки представити аналіз по операторах звʼязку. Зокрема, що робиться для гарантування звʼязку в умовах відключень електрики. Про це Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні, передає УНН.

"Доручив віце-премʼєр-міністру Федорову на найближчому засіданні Ставки представити мені аналіз по операторах звʼязку: що робиться для гарантування звʼязку в умовах відключень електрики та хто з операторів звʼязку не дотримується відповідних рішень", - повідомив Зеленський.

Також Зеленський доручив міністру енергетики буквально в щоденному режимі інформувати людей про стан робіт в енергетиці, про наявні дефіцити і про те, що країна робить заради їх заповнення.

"Уряд повинен і значно активніше працювати для того, щоб у наших людей і наших компаній було більше можливостей закуповувати, виробляти, встановлювати все необхідне обладнання, щоб пройти цей складний період", - зазначив Зеленський.

Міненерго спростувало головні тези ворожого ІПСО щодо енергетики02.07.24, 18:55 • 33757 переглядiв

Доповнення

В Україні найбільш складна ситуація в енергосистемі залишається в прифронтових територіях.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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