Міненерго спростувало головні тези ворожого ІПСО щодо енергетики
Київ • УНН
Міністерство енергетики попереджає про посилення ворожої пропаганди, спростовуючи заяви про те, що українцям навмисно відключають електроенергію, щоб нажитися на цьому та спрямувати всю енергію за кордон.
Міненерго попередило про активізацію ворожого ІПСО. Зокрема спростувало, що українцям спеціально не дають світла, щоб заробити на цьому і спрямувати всю електроенергію за кордон, передає УНН.
Ворог не лише продовжує нищити українську енергетичну інфраструктуру ракетами та дронами, а й продовжує активно застосовувати інформаційні атаки для дискредитації дій, що здійснюються для подолання кризи в енергетиці і підготовки до складного осінньо-зимового періоду
Міненерго звертаємо увагу на головні тези ворожої пропаганди:
- «Влада замість швидкого розвитку додаткової розподіленої генерації планує спрямовувати кошти на тривалу добудову атомних блоків, а в підсумку – нічого не побудує»;
- «Українська влада залякує українців, щоб примусити до капітуляції та змусити виїжджати з країни».
- «Українцям спеціально не дають світла, щоб заробити на цьому і спрямувати всю електроенергію за кордон»;
Жодне з цих та подібних тверджень не відповідає дійсності і спрямоване лише на дестабілізацію та розхитування українського суспільства. Звертаємось до всіх українців: ваша підтримка для енергетиків, для утримання стабільної роботи енергосистеми дуже важлива
Також Міненерго закликає слідкувати за офіційною інформацією і не довіряйте неперевіреній інформації з не верифікованих джерел.
Ми разом витримали енергетичний терор взимку 2022/2023 років, згуртувались, підготувались і стабільно пройшли зиму 2023/2024. Важливо продемонструвати таку ж згуртованість та стійкість знову! Будьте уважні, слідкуйте за офіційною інформацією і не довіряйте неперевіреній інформації з не верифікованих джерел
У Міненерго сподіваються, що ситуація з відключеннями світла покращиться у найближчі тижні02.07.24, 10:11 • 79335 переглядiв
Доповнення
В Україні найбільш складна ситуація в енергосистемі залишається в прифронтових територіях.