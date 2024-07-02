Міненерго спростувало головні тези ворожого ІПСО щодо енергетики

Міненерго попередило про активізацію ворожого ІПСО. Зокрема спростувало, що українцям спеціально не дають світла, щоб заробити на цьому і спрямувати всю електроенергію за кордон, передає УНН.

Ворог не лише продовжує нищити українську енергетичну інфраструктуру ракетами та дронами, а й продовжує активно застосовувати інформаційні атаки для дискредитації дій, що здійснюються для подолання кризи в енергетиці і підготовки до складного осінньо-зимового періоду

Міненерго звертаємо увагу на головні тези ворожої пропаганди:

Жодне з цих та подібних тверджень не відповідає дійсності і спрямоване лише на дестабілізацію та розхитування українського суспільства. Звертаємось до всіх українців: ваша підтримка для енергетиків, для утримання стабільної роботи енергосистеми дуже важлива

Також Міненерго закликає слідкувати за офіційною інформацією і не довіряйте неперевіреній інформації з не верифікованих джерел.

Ми разом витримали енергетичний терор взимку 2022/2023 років, згуртувались, підготувались і стабільно пройшли зиму 2023/2024. Важливо продемонструвати таку ж згуртованість та стійкість знову! Будьте уважні, слідкуйте за офіційною інформацією і не довіряйте неперевіреній інформації з не верифікованих джерел