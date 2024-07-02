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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У Міненерго сподіваються, що ситуація з відключеннями світла покращиться у найближчі тижні

Київ • УНН

 • 79335 перегляди

Ситуація в енергосистемі України залишається складною через постійні російські атаки на енергетичні об'єкти та збільшення споживання, спричинене спекою, але найближчими тижнями очікується покращення.

У Міненерго сподіваються, що ситуація з відключеннями світла покращиться у найближчі тижні

Наразі ситуація в енергосистемі залишається досить складною, що пов'язано з постійними ворожими обстрілами енергетичних об'єктів та спекою, через що зросло споживання, але вона може покращитися найближчими тижнями. Про це в ефірі телемарафону у вівторок розповіла заступник міністра енергетики Світлана Гринчук, передає УНН.

Ситуація дуже складна. Продовжуються атаки росіян. На жаль, ми майже щотижня маємо додаткові пошкодження через атаки саме на енергетичні об’єкти, прицільні атаки на енергетичні об’єкти. Ми намагаємося, і нам це вдається, тримати систему в стабільній, синхронізованій роботі з європейською електромережею. Однак, це вдається робити і завдяки внутрішній генерації, і використовуючи графіки відключень. Ми також бачимо температуру, бачимо, що зросло споживання через страшну спеку. Дуже сподіваємося, що найближчі тижні ситуація покращиться

- сказала Гринчук.

Деталі

Вона додала, що також продовжується ремонтна кампанія пошкоджених систем.

"Зараз, напевно, один з найважчих періодів, коли в нас спека і росте споживання. Зараз нам потрібно всім потерпіти, щоб ми змогли підготуватися до періодів, які можуть складнішими - зимовий період", - додала Гринчук.

Також вона розповіла, що атомна генерація покриває понад половину споживання електроенергії.

"Це наша базова генерація. На щастя, це та генерація, яка дозволяє утримувати систему в стабільній роботі і яка забезпечує те, що ми можемо тримати систему синхронною, у стабільній роботі. Так, з періодичними відключеннями, але "атомка" забезпечує це базове навантаження та генерацію. Щороку ми повинні проводити технічне обслуговування на атомних блоках, якщо ми плануємо, що ці блоки будуть працювати безперервно взимку, і ми вже не першу зиму, враховуючи ті обставини, у яких ми знаходимося, ми намагаємося робити так, щоб протягом опалювального сезону всі підконтрольні нам блоки були в роботі. Для цього нам потрібно проводити заміну палива, технічне обслуговування. Це не тільки, щоб вони працювали взимку, а щоб вони забезпечували ядерну та радіаційну безпеку", - зазначила Гринчук.

Нагадаємо

Через негоду на ранок було знеструмлено 177 населених пунктів у 3 областях України, найбільше - у Хмельницькій області.

Сьогодні, 2 липня, по всій Україні діятимуть графіки відключень електроенергії.

Павло Башинський

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