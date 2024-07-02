На данный момент ситуация в энергосистеме остается достаточно сложной, что связано с постоянными вражескими обстрелами энергетических объектов и жарой, из-за чего возросло потребление, но она может улучшиться в ближайшие недели. Об этом в эфире телемарафона во вторник рассказала заместитель министра энергетики Светлана Гринчук, передает УНН.

Ситуация очень сложная. Продолжаются атаки россиян. К сожалению, мы почти каждую неделю имеем дополнительные повреждения из-за атак именно на энергетические объекты, прицельные атаки на энергетические объекты. Мы стараемся, и нам это удается, держать систему в стабильной, синхронизированной работе с европейской электросетью. Однако, это удается делать и благодаря внутренней генерации, и используя графики отключений. Мы также видим температуру, видим, что выросло потребление из-за страшной жары. Очень надеемся, что ближайшие недели ситуация улучшится - сказала Гринчук.

Детали

Она добавила, что также продолжается ремонтная кампания поврежденных систем.

"Сейчас, наверное, один из самых тяжелых периодов, когда у нас жара и растет потребление. Сейчас нам нужно всем потерпеть, чтобы мы смогли подготовиться к периодам, которые могут сложнее - зимний период", - добавила Гринчук.

Также она рассказала, что атомная генерация покрывает более половины потребления электроэнергии.

"Это наша базовая генерация. К счастью, это та генерация, которая позволяет удерживать систему в стабильной работе и которая обеспечивает то, что мы можем держать систему синхронной, в стабильной работе. Да, с периодическими отключениями, но "атомка" обеспечивает эту базовую нагрузку и генерацию. Каждый год мы должны проводить техническое обслуживание на атомных блоках, если мы планируем, что эти блоки будут работать непрерывно зимой, и мы уже не первую зиму, учитывая те обстоятельства, в которых мы находимся, мы стараемся делать так, чтобы в течение отопительного сезона все подконтрольные нам блоки были в работе. Для этого нам нужно проводить замену топлива, техническое обслуживание. Это не только, чтобы они работали зимой, а чтобы они обеспечивали ядерную и радиационную безопасность", - отметила Гринчук.

Напомним

Из-за непогоды на утро было обесточено 177 населенных пунктов в 3 областях Украины, больше всего - в Хмельницкой области.

Сегодня, 2 июля, по всей Украине будут действовать графики отключений электроэнергии.