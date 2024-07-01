Завтра в Україні графіки відключень будуть діяти впродовж доби
Київ • УНН
За вказівкою "Укренерго", 2 липня по всій Україні діятимуть графіки аварійних відключень електроенергії, повідомляє ДТЕК.
Завтра в Україні графіки відключень будуть діяти впродовж всієї доби, передає УНН із посиланням на ДТЕК.
"2 липня: за вказівкою Укренерго графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби", - повдіомили в компанії.
Маємо звикнути, бо вони будуть з нами впродовж року: гендиректор YASNO про графіки відключень18.06.24, 16:29 • 16140 переглядiв