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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Маємо звикнути, бо вони будуть з нами впродовж року: гендиректор YASNO про графіки відключень

Київ • УНН

 • 16140 перегляди

Графіки відключень електроенергії залишатимуться незмінними протягом року, оскільки Укренерго узгоджує їх з місцевими мережами, виходячи з дефіциту, а споживачі можуть лише впливати на обсяги свого споживання.

Маємо звикнути, бо вони будуть з нами впродовж року: гендиректор YASNO про графіки відключень

Графіки відключень електроенергії залишатимуться незмінними протягом усього року, оскільки Укренерго на основі прогнозованого дефіциту координує їх з локальними мережами. Про це розповів генеральний директор YASNO Сергій Коваленко у ефірі телемарафону, передає УНН.

"Графіки фізично не змінюються. Розуміючи дефіцит на наступний день, Укренерго дає команду кожній з мереж, яку кількість черг відключати, і вже локальні мережі відключають, за потреби, яку дає команда. Ми повинні звикнути до тих графіків які є, бо вони будуть з нами впродовж цього року – це без варіантів", - сказав він.

Коваленко каже, що "ми, як кінцеві споживач, можемо впливати лише на кількість свого споживання".

"Наразі, ми не бачимо по наших даних суттєвих відхилень у споживанні у порівнянні з іншими періодами. З іншого боку, ми бачимо, що в соцмережах стає трендом збереження електроенергії", - додав він.

Нагадаємо

Як повідомили в Укренерго, 18 червня графіки відключень електроенергії скоротили, залишивши їх лише з 15 години, через більш активну робота сонячних електростанцій.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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