Графіки відключень світла сьогодні скорочують завдяки сонячним електростанціям - Укренерго
Київ • УНН
Графік відключень електроенергії було скорочено завдяки збільшенню виробництва сонячної енергії, що дозволило уникнути відключень з 10:00 до 15:00 18 червня.
Графіки відключень електроенергії скоротили, залишивши їх лише з 15 години, через більш активну робота сонячних електростанцій, повідомили в НЕК "Укренерго" у вівторок, пише УНН.
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"Сьогодні, 18 червня, термін дії обмеження споживання в усіх областях зменшено: графіки погодинних відключень скасовані з 10:00 до 15:00. Причина – більш активна робота СЕС", - зазначили в Укренерго у соцмережах.
Як вказано, "з 15:00 до 24:00 споживання буде обмежуватись за встановленими обленерго графіками".
При зміні ситуації в енергосистемі про зміну часу дії обмеження споживання обіцяють повідомити додатково.
Графіки відключень скасовані до 15:00 - ДТЕК18.06.24, 10:09 • 28777 переглядiв