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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 4406 перегляди

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Графіки відключень світла сьогодні скорочують завдяки сонячним електростанціям - Укренерго

Київ • УНН

 • 27946 перегляди

Графік відключень електроенергії було скорочено завдяки збільшенню виробництва сонячної енергії, що дозволило уникнути відключень з 10:00 до 15:00 18 червня.

Графіки відключень світла сьогодні скорочують завдяки сонячним електростанціям - Укренерго

Графіки відключень електроенергії скоротили, залишивши їх лише з 15 години, через більш активну робота сонячних електростанцій, повідомили в НЕК "Укренерго" у вівторок, пише УНН.

Деталі

"Сьогодні, 18 червня, термін дії обмеження споживання в усіх областях зменшено: графіки погодинних відключень скасовані з 10:00 до 15:00. Причина – більш активна робота СЕС", - зазначили в Укренерго у соцмережах.

Як вказано, "з 15:00 до 24:00 споживання буде обмежуватись за встановленими обленерго графіками".

При зміні ситуації в енергосистемі про зміну часу дії обмеження споживання обіцяють повідомити додатково.

Графіки відключень скасовані до 15:00 - ДТЕК18.06.24, 10:09 • 28777 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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