Графіки відключень скасовані до 15:00 - ДТЕК
Київ • УНН
Укренерго повідомило про відсутність відключень електроенергії до 15:00 сьогодні, але стабілізаційні відключення відновляться з 15:00 до 24:00.
Графіків відключень електроенергії не буде сьогодні до 15:00, але після цього вони діятимуть до 24:00, з посиланням на дані НЕК "Укренерго" повідомили в енергокомпанії ДТЕК у вівторок, пише УНН.
Деталі
"За інформацією від Укренерго, сьогодні до 15:00 будемо без відключень електрики. З 15:00 і до 24:00 графіки стабілізаційних відключень застосовуватимуться знову", - повідомили у ДТЕК у соцмережах.
На тлі прохолодної погоди в Україні відкорегували графіки відключень світла17.06.24, 11:14 • 24658 переглядiв