На тлі прохолодної погоди в Україні відкорегували графіки відключень світла
Київ • УНН
Графіки відключення електроенергії діють по всій території України з 08:00 до 24:00, зі скороченням часу дії відключень двох черг одночасно з 19:00 до 22:00 у зв'язку зі зниженням споживання, викликаним прохолодною погодою.
Сьогодні графіки відключень електроенергії діють по всій Україні з 08:00 до 24:00, водночас зменшено час дії відключень двох черг одночасно: з 19:00 до 22:00, повідомили в НЕК "Укренерго" у понеділок, пише УНН.
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"Сьогодні, 17 червня, обленерго по всій території України будуть застосовувати графіки погодинних відключень (ГПВ): з 8:00 до 24:00 – 1 черга. Зменшено час застосування більшого обсягу обмежень: 2 черги одночасно будуть застосовані з 19:00 до 22:00", - вказали в Укренерго.
Причиною назвали зниження споживання, у порівнянні з прогнозним, через прохолодну погоду.
"Інформацію про те, які саме черги і коли будуть відключатись у вашому регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах", - зазначили у компанії.
Імпорт протягом доби, як вказано, заплановано з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 27 219 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 572 МВт.
Графіки відключень до кінця доби, ворог обстріляв об'єкти енергетики у двох регіонах, через негоду перебої зі світлом ще у двох областях - Міненерго17.06.24, 10:21 • 35647 переглядiв