Сегодня графики отключений электроэнергии действуют по всей Украине с 08:00 до 24:00, в то же время уменьшено время действия отключений двух очередей одновременно: с 19:00 до 22:00, сообщили в НЭК "Укрэнерго" в понедельник, пишет УНН.

Детали

"Сегодня, 17 июня, облэнерго по всей территории Украины будут применять графики почасовых отключений (ГПВ): с 8:00 до 24:00 - 1 очередь. Уменьшено время применения большего объема ограничений: 2 очереди одновременно будут применены с 19:00 до 22:00", - указали в Укрэнерго.

Причиной назвали снижение потребления, по сравнению с прогнозным, из-за прохладной погоды.

"Информацию о том, какие именно очереди и когда будут отключаться в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях", - отметили в компании.

Импорт в течение суток, как указано, запланирован из Румынии, Словакии, Польши, Венгрии, Молдовы. Общим объемом 27 219 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 572 МВт.

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