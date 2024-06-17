Враг обстрелял энергетические объекты в двух прифронтовых регионах, непогода оставила без света потребителей в Сумской и Черниговской областях. До конца суток применяются графики отключений электроснабжения, запланирован значительный импорт, сообщили в Минэнерго в понедельник, пишет УНН.

Генерация и потребление

За прошедшие сутки, как указано, в западных регионах ограничивалось производство электроэнергии из ВИЭ.

"Сегодня применение графиков почасовых отключений запланировано с 8:00 до 24:00", - сообщили в Минэнерго.

Отключений не предусмотрено для предприятий критической инфраструктуры, а также предприятий, которые импортируют 80% электроэнергии для своих нужд в соответствии с правительственным постановлением.

Обстрелы

"Сегодня ночью враг обстрелял оборудование одного из энергетических объектов на юге страны. Повреждено здание и электрический кабель. Персонал не пострадал. В другом прифронтовом регионе во время обстрела зафиксировано попадание в объект газовой инфраструктуры. Есть поврежденное оборудование. Персонал не пострадал", - отметили в Минэнерго.

Из-за повреждения газораспределительных сетей в результате вражеских обстрелов в Донецкой области от газоснабжения отключены 108 потребителей.

Непогода

Из-за непогоды в Сумской и Черниговской областях на утро обесточены около 2 тысяч абонентов в 14 населенных пунктах.

Импорт и экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - более 27 тысяч МВт-ч. Экспорта не предвидится.