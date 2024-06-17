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Графіки відключень до кінця доби, ворог обстріляв об'єкти енергетики у двох регіонах, через негоду перебої зі світлом ще у двох областях - Міненерго

Київ • УНН

 • 35647 перегляди

Ворог обстріляв енергетичні об’єкти у двох прифронтових регіонах, негода залишила без світла споживачів у Сумській та Чернігівській областях. До кінця доби застосовуються графіки відключень електропостачання, заплановано значний імпорт.

Графіки відключень до кінця доби, ворог обстріляв об'єкти енергетики у двох регіонах, через негоду перебої зі світлом ще у двох областях - Міненерго

Ворог обстріляв енергетичні об’єкти у двох прифронтових регіонах, негода залишила без світла споживачів у Сумській та Чернігівській областях. До кінця доби застосовуються графіки відключень електропостачання, заплановано значний імпорт, повідомили у Міненерго у понеділок, пише УНН.

Генерація і споживання

Минулої доби, як вказано, у західних регіонах обмежувалося виробництво електроенергії з ВДЕ.

"Сьогодні застосування графіків погодинних відключень заплановано з 8:00 до 24:00", - повідомили у Міненерго.

Відключень не передбачено для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови.

Обстріли

"Сьогодні вночі ворог обстріляв обладнання одного з енергетичних об’єктів на півдні країни. Пошкоджено будівлю та електричний кабель. Персонал не постраждав. В іншому прифронтовому регіоні під час обстрілу зафіксовано влучання в об’єкт газової інфраструктури. Є пошкоджене обладнання. Персонал не постраждав", - зазначили у Міненерго.

Через пошкодження газорозподільних мереж внаслідок ворожих обстрілів у Донецькій області від газопостачання відключено 108 споживачів.

Негода

Через негоду у Сумській та Чернігівській областях на ранок знеструмлено близько 2 тисяч абонентів у 14 населених пунктах.

Імпорт та експорт

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії – понад 27 тисяч МВт-год. Експорту не передбачається.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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