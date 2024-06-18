Укрэнерго сообщило об отсутствии отключений электроэнергии до 15:00 сегодня, но стабилизационные отключения возобновятся с 15:00 до 24:00.
Графиков отключений электроэнергии не будет сегодня до 15:00, но после этого они будут действовать до 24:00, со ссылкой на данные НЭК "Укрэнерго" сообщили в энергокомпании ДТЭК во вторник, пишет УНН.
Детали
"По информации от Укрэнерго, сегодня до 15:00 будем без отключений электричества. С 15:00 и до 24:00 графики стабилизационных отключений будут применяться снова", - сообщили в ДТЭК в соцсетях.
На фоне прохладной погоды в Украине откорректировали графики отключений света17 июня 2024, 08:14 • 22969 просмотров