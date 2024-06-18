Графиков отключений электроэнергии не будет сегодня до 15:00, но после этого они будут действовать до 24:00, со ссылкой на данные НЭК "Укрэнерго" сообщили в энергокомпании ДТЭК во вторник, пишет УНН.

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"По информации от Укрэнерго, сегодня до 15:00 будем без отключений электричества. С 15:00 и до 24:00 графики стабилизационных отключений будут применяться снова", - сообщили в ДТЭК в соцсетях.

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