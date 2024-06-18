Графики отключений электроэнергии сократили, оставив их только с 15 часов, из-за более активной работы солнечных электростанций, сообщили в НЭК "Укрэнерго" во вторник, пишет УНН.



Детали

"Сегодня, 18 июня, срок действия ограничения потребления во всех областях уменьшен: графики почасовых отключений отменены с 10:00 до 15:00. Причина - более активная работа СЭС", - отметили в Укрэнерго в соцсетях.

Как указано, "с 15:00 до 24:00 потребление будет ограничиваться по установленным облэнерго графиками".

При изменении ситуации в энергосистеме об изменении времени действия ограничения потребления обещают сообщить дополнительно.

Графики отключений отменены до 15:00 - ДТЭК