Графики отключений электроэнергии будут оставаться неизменными в течение всего года, поскольку Укрэнерго на основе прогнозируемого дефицита координирует их с локальными сетями. Об этом рассказал генеральный директор YASNO Сергей Коваленко в эфире телемарафона, передает УНН.

"Графики физически не меняются. Понимая дефицит на следующий день, Укрэнерго дает команду каждой из сетей, какое количество очередей отключать, и уже локальные сети отключают, при необходимости, которую дает команда. Мы должны привыкнуть к тем графикам которые есть, потому что они будут с нами в течение этого года - это без вариантов", - сказал он.

Коваленко говорит, что "мы, как конечные потребители, можем влиять только на количество своего потребления".

"Сейчас мы не видим по нашим данным существенных отклонений в потреблении по сравнению с другими периодами. С другой стороны, мы видим, что в соцсетях становится трендом сохранения электроэнергии", - добавил он.

Напомним,

Как сообщили в Укрэнерго, 18 июня графики отключений электроэнергии сократили, оставив их лишь с 15 часов, из-за более активной работы солнечных электростанций.