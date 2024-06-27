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Водитель BMW сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе в Киеве. Мужчине сообщили о подозрении час назад • 6038 просмотра

Есть опасения, что даже осенью киевляне не смогут использовать синюю ветку метрополитена - Витренко 3 часа назад • 11024 просмотра

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