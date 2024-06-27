Завтра в Україні графіки відключень діятимуть протягом доби
Київ • УНН
В Україні погодинні графіки відключення електроенергії діятимуть протягом усього дня 28 червня за вказівкою "Укренерго", повідомляє ДТЕК.
Завтра в Україні графіки погодинних відключень будуть діяти протягом доби, передає УНН із посиланням на ДТЕК.
"28 червня: за вказівкою Укренерго графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби", - йдеться у повідомленні.
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