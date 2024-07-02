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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 60159 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Негода залишила без світла частину жителів у трьох областях

Київ • УНН

 • 13258 перегляди

Через складні погодні умови автоматичні системи захисту знеструмили 177 населених пунктів у 3 областях України, для відновлення електропостачання були задіяні регіональні бригади.

Негода залишила без світла частину жителів у трьох областях

Через негоду на ранок знеструмлено 177 населених пунктів у 3 областях України, найбільше - у Хмельницькій області, повідомили у ДСНС України у вівторок, пише УНН.

Деталі

За інформацією Укренерго, як повідомляється, внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза та пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлено 177 населених пунктів у 3 областях (Хмельницька – 99, Львівська – 59 та Тернопільська – 19).

Що стосується Хмельниччини, то, за даними голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна у Telegram,  з 99 населених пунктів у регіоні 70 знеструмлено частково. Без електроенергії, з його слів, залишилися 14 348 споживачів: юридичних - 532, побутових - 13 816.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Злива та великий град: на Волині повідомляють про негоду01.07.24, 16:42 • 17578 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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