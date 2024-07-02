Непогода оставила без света часть жителей в трех областях

Из-за непогоды на утро обесточены 177 населенных пунктов в 3 областях Украины, больше всего - в Хмельницкой области, сообщили в ГСЧС Украины во вторник, пишет УНН.

Детали

По информации Укрэнерго, как сообщается, в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза и порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 177 населенных пунктов в 3 областях (Хмельницкая - 99, Львовская - 59 и Тернопольская - 19).

Что касается Хмельницкой области, то, по данным главы Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина в Telegram, из 99 населенных пунктов в регионе 70 обесточены частично. Без электроэнергии, по его словам, остались 14 348 потребителей: юридических - 532, бытовых - 13 816.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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