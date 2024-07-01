Ливень и крупный град: на Волыни сообщают о непогоде
Киев • УНН
Сильный дождь и крупный град, по сообщениям, выпал в Волынской области, сообщают в социальных сетях.
В Волынской области сообщают о непогоде - в соцсетях говорят о ливне и крупном граде, пишет УНН.
Детали
"Град размером с перепелиное яйцо на трассе Луцк-Львов", - указали в телеграм-канале Volynblog.
В пабликах показывают фото и видео непогоды.
Дополнение
Ранее Укргидрометцентр сообщал, что на западе Украины 1 июля ожидаются дожди, грозы, местами град и шквалы.
Украина сегодня одна из самых жарких в Европе, и жара на этой неделе еще продлится - синоптик1 июля 2024, 09:38 • 12124 просмотра
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