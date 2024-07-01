Злива та великий град: на Волині повідомляють про негоду
Київ • УНН
Сильний дощ і великий град, за повідомленнями, випав у Волинській області, повідомляють у соціальних мережах.
У Волинській області повідомляють про негоду - у соцмережах кажуть про зливу і великий град, пише УНН.
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"Град розміром з перепелине яйце на трасі Луцьк-Львів", - вказали в телеграм-каналі Volynblog.
У пабліках показують фото і відео негоди.
Доповнення
Раніше Укргідрометцентр повідомляв, що на заході України 1 липня очікуються дощі, грози, місцями град та шквали.
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